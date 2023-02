ASCOLTA L'ARTICOLO

L’inverno è al suo giro di boa, il mese di febbraio si avvicina alla sua conclusione e con le giornate che tornano ad allungarsi non è poi così sbagliato cominciare a pensare alla bella stagione. Per questo motivo anche il Monnalisa Beach di Tre Fontane inizia a prepararsi al meglio, in vista della primavera e soprattutto dell’estate. La direzione della struttura balneare ha avviato le procedure di selezione al fine di inserire nuove risorse all’interno dello staff. In particolare, le figure richieste sono: bagnino, aiuto pizzaiolo, barman e camerieri per il servizio ai tavoli. L’annuncio è rivolto a ragazze e ragazzi provenienti da tutta la Sicilia ed è richiesta esperienza documentata. Gli interessati possono inviare il CV all’indirizzo email info@lidomonnalisa.it oppure tramite WhatsApp al numero 3773860499.

AUTORE. Giacomo Moceri