Nel cuore della Sicilia Sud-Occidentale, a pochi passi dalla zona archeologica di Selinunte, in un luogo in cui la vegetazione degli ulivi si mescola alla natura selvaggia, ha sede il Momentum Bio-Resort.

Ricavato all’interno di un tradizionale baglio siciliano, il Momentum fa del benessere fisico e spirituale dei propri ospiti la propria mission. La struttura, completamente ristrutturata, offre agli ospiti un’elegante SPA, un’area fitness ben attrezzata, un ristorante bio con prodotti a km 0, una piscina e delle terrazze solarium con vista sul magnifico uliveto e, infine, un campo da tennis per gli appassionati di questo sport. Lasciata la stagione estiva alle spalle, ecco di seguito i pacchetti autunnali che il Momentum Bio Resort offre a chiunque voglia concedersi una giornata in pieno relax.

DAILY PACKAGE OTTOBRE – NOVEMBRE

Gli amanti dello sport potranno noleggiare il campo da tennis in Red Plus per un’ora scegliendo uno dei due pacchetti “Tennis and Spa” o “Tennis and Lunch“. L’offerta “Tennis and Spa” include l’affitto del campo da gioco per un’ora e un percorso Spa esclusivo per 45 minuti con Jacuzzi, Sauna e Bagno Turco. Ha un costo di 30 euro a persona. Il pacchetto “Tennis and Lunch”, invece, prevede l’affitto del campo da tennis per un’ora e un pranzo di due portate (primo o secondo, dessert, acqua e caffè) presso il ristorante Agòra. Ha un costo di 40 euro a persona. I veri appassionati di tennis potranno usufruire del carnet abbonamento individuale da 10 ore pagando 100 euro (10 euro anziché 16 euro l’ora + 1 ora in omaggio).

EVENTI RISTORANTE

Grazie alle particolari offerte riservate ai mesi di ottobre e novembre, sarà possibile trascorrere il pranzo della domenica al Momentum Resort nelle giornate del 23 ottobre e del 6 novembre usufruendo di un menù fisso di quattro portate con acqua e caffè inclusi al prezzo di 35 euro a persona.

ONE DAY (OR TWO-DAYS) MOMENTUM EXPERIENCE

La tariffa speciale per vivere un’esperienza completa di relax a stretto contatto con la natura prevede il pernottamento in camera Deluxe, la colazione giornaliera presso il ristorante Agòra, l’accesso alla esclusivo alla Spa e alla palestra per 45 minuti (su prenotazione), l’uso delle biciclette (soggetto a disponibilità), una cena per due persone e due massaggi relax da 30 minuti. Il costo del pacchetto giornaliero a partire da 330 euro per una notte per due persone.

FESTA DI OGNISSANTI AL MOMENTUM (29/10 – 02/11)

Il 2 novembre, dopo la ricorrenza di Ognissanti, è il giorno della “Festa dei Morti”. Così viene chiamata questa giornata in Sicilia, una ricorrenza dalle antiche origini che vuole ricordare i defunti attraverso i più piccoli. In Sicilia la “Festa dei Morti” è molto sentita, dunque il giorno del ricordo dei cari defunti si trasforma in una festa con l’acquisto dei doni per i più piccoli.

Una festa siciliana è sempre accompagnata dalla preparazione di dolci tipici e nel caso della Festa dei Morti i protagonisti sono la frutta martorana, i buccellati e altri biscotti tipici di questo periodo.

Il pacchetto pensato appositamente per far vivere agli ospiti il ponte che va dal 29 ottobre al 2 novembre comprende il pernottamento di 2 notti in camera Deluxe matrimoniale, la colazione giornaliera presso il ristorante Agòra, l’accesso alla Spa e alla palestra in forma esclusiva e privata (su prenotazione), l’uso delle biciclette (soggetto a disponibilità), uno show cooking di frutta martorana, pasticciotti, buccellati e altri dolci tipici nella giornata dell’1 novembre (orario 16:oo-17:30), un massaggio da 30 minuti all’olio essenziale al cacao e una cena di tre portate per due persone composta da antipasto, portata principale e dessert (bevande escluse). Il costo del pacchetto giornaliero a partire da 480 euro per due notte (due persone).

MOMENTUM Bio-Resort – Marinella di Selinunte

TEL: 0924 941046

EMAIL: info@momentumresort.com

WEB: www.momentumresort.com

AUTORE. Giacomo Moceri