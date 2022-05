ASCOLTA L'ARTICOLO

Con l’approssimarsi della bella stagione, il Mercatino delle Pulci, dell’Hobbistica e del Piccolo Antiquariato di Castelvetrano si trasferisce, andando ad arricchire la borgata di Triscina. Vista la presenza di numerosi operatori e l’afflusso di visitatori anche da fuori provincia, l’Amministrazione Comunale di Castelvetrano, guidata dal sindaco Enzo Alfano, ha optato per il trasferimento del mercatino, che di solito si svolge ogni prima domenica del mese presso il Sistema delle Piazze. A poter prendere parte alla manifestazione, saranno tutti coloro che sono già possessori di autorizzazione o che ne faranno richiesta entro il 13 giugno. Pertanto, l’appuntamento è per la prima domenica di luglio e di agosto, presso la frazione balneare. Per qualsiasi informazione, chiamare allo 0924/902627 o 0924/909625, chiedendo dei referenti Galdolfo e Pellegrino

AUTORE. Redazione