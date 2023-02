Per alcuni mesi ha condiviso gli stessi locali col dottor Alfonso Tumbarello mentre cercava nuovi locali per sistemare il proprio laboratorio. Quando il 16 gennaio ha sentito la notizia dell’arresto di Matteo Messina Denaro e si è visto arrivare i carabinieri nel proprio studio, ha subito traslocato. È il giovane medico di base Gianfranco Stallone che da poche settimane ha il suo nuovo studio in via Vittorio Emanuele II. Il dottor Tumbarello è finito in carcere due giorni fa perché prescriveva ricette ad Andrea Bonafede ma che, in effetti, era il boss latitante Matteo Messina Denaro.