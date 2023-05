ASCOLTA L'ARTICOLO

Il Movimento 5 Stelle in Sicilia da alcune settimane ha perso uno dei suoi pezzi da novanta: Giancarlo Cancelleri ha lasciato i pentastellati ed è entrato in Forza Italia. Ora il movimento vuole riorganizzarsi e per questo sta lavorando alla nomina dei coordinatori territoriali, cioè quelli che devono assicurare il raccordo, l’uniformità e la massima capillarità e tempestività dell’azione politica a livello locale e la valorizzazione delle iniziative e delle istanze territoriali. In provincia di Trapani per ricoprire questo ruolo è stato individuato Patrick Cirrincione, attuale presidente del consiglio comunale. «Sono pronto a impegnarmi per il territorio trapanese in piena sinergia con il coordinatore regionale Nuccio Di Paola, con i portavoce eletti e con i tantissimi attivisti. Ringrazio il Presidente Giuseppe Conte per la fiducia riposta», è quanto ha scritto sui social Cirrincione. «Sono certa che insieme faremo un ottimo lavoro! A riveder le stelle», è stato il commento del deputato regionale M5S, Cristina Ciminnisi.

AUTORE. Redazione