Il logo del locale Meetup M5S spuntato sulla locandina del Comune che annuncia il rito dell’Aurora per la domenica di Pasqua ha scatenato la polemica. L’ennesima a Castelvetrano e, stavolta, per un rito che è particolarmente sentito in città e tanto atteso dopo due anni di stop a causa della pandemia. Il Pd locale ha preso posizione: «Apporre un simbolo di partito ad un manifesto per le celebrazioni religiose appare inopportuno e sconsiderato. Tanti cittadini, in silenzio, hanno dato il loro contributo per la celebrazione dell’Aurora la Domenica di Pasqua perché hanno creduto che era un loro dovere nei confronti della comunità», scrivono dalla locale segreteria. Pare che il logo del Meetup M5S sia comparso sulla locandina dell’Aurora perché alcuni aderenti hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa. Da qui il logo del Meetup.

