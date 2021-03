Tre alberi di mimosa e uno di ginestra sono stati messi a dimora stamattina nell’area verde all’angolo tra via San Giovanni e via Pascoli a Campobello di Mazara. A donarli è stato il Lions Club di Castelvetrano, ora presieduto da Caterina Mangiaracina. Alla cerimonia di stamattina sono stati presenti il Past Governatore Enzo Leone, il sindaco Giuseppe Castiglione, il vice Antonella Moceri e il Presidente del consiglio comunale Pietro Di Stefano.

«Il nostro Club non si occuperà soltanto della messa a dimora ma anche della cura di queste piante – ha detto la Mangiaracina – nell’ottica del bene comune e dell’arredo urbano. L’idea è quella di coinvolgere gli studenti della città in un percorso per la cura del verde pubblico». Al principio di “sussidiarietà” ha fatto riferimento il Past Governatore Enzo Leone: «Vogliamo essere a fianco delle Amministrazioni comunali, in un’ottica di percorso comune nell’ottica del bene collettivo».