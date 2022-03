ASCOLTA L'ARTICOLO

L’estate è alle porte ed il Monnalisa Baeach ha aperto le candidature per formare lo staff della stagione 2022. Se vuoi vivere un’esperienza lavorativa in un ambiente dinamico e allegro, nel cuore della borgata, non esitare a candidarti. I profili ricercati dall’azienda verranno impiegati sia per le attività di cucina e sala che pizzeria e bar. E’ richiesta esperienza nel settore. Gli interessati possono inviare un Curriculum Vitae con foto all’indirizzo email info@lidomonnalisa.it La ricerca è rivolta ad ambosessi ai sensi della L.903/77 e L.125/91

AUTORE. Redazione