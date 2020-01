“Chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell’ora buia di qualcuno non è vissuto invano”, con le straordinarie parole di Madre Teresa di Calcutta che con una semplicità inaudita pronunciò le più sagge parole di solidarietà mai scritte, vogliamo rendere noto il grande successo per la campagna di sensibilizzazione creata dal Team Giovani Promesse Area Manager SICILIA di Carmelo Certa in collaborazione con la Postural Center della dott.ssa Francesco Velardo.

I due giovani, con il loro lavoro, in prossimità delle feste natalizie, sono riusciti a raccogliere la somma di 750€ che hanno deciso di destinare all’associazione ONLUS “Con Noi e Dopo Di Noi” di Giovanni Quarrato, che lavora da tempo per garantire alle famiglie la continuità, nel tempo, di desideri e progetti per i propri figli, per tutto l’arco della loro vita. L’associazione è nata con lo scopo di ideare e realizzare realtà abitative per persone diversamente abili che siano, allo stesso tempo, innovative, avvincenti, accoglienti, famigliari e, soprattutto, attive e piene di vita e nelle quali i residenti si possano sentire “a casa loro”.

L’iniziativa di Carmelo e Francesca, denominata “Regalati e Dona” ha avuto l’obiettivo di donare un sorriso a dei ragazzi meno fortunati, e grazie alla condivisione di alcuni cittadini castelvetranesi il progetto ha raggiunto l’accumulo di tale cifra. Ovviamente i risultati potevano essere più vantaggiosi ma di certo ogni piccolo gesto d’amore, riempie un cuore che ha bisogno d’aiuto, e loro hanno messo tutto il loro impegno.