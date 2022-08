ASCOLTA L'ARTICOLO

Stavolta niente templi di Agrigento e Selinunte: il Google Camp 2022 si sta svolgendo all’interno del Verdura Resort di Sciacca. Gli uomini più potenti della terra sono già nella struttura di extra lusso per pochi giorni tra relax e feste. Top secret sui nomi e struttura super blindata: i vip sono già arrivati a bordo di mezzi coi vetri oscurati e altri ancora direttamente in elicottero dagli aeroporti di Trapani-Birgi e “Falcone-Borsellino” di Palermo. Sulle piazzuole di sosta dei due aeroporti sono ben visibili file di jet privati di chi è arrivato in Sicilia per partecipare al Google Camp. Ieri il Presidente di Airgest Salvatore Ombra ha pubblicato una foto sui social con il piazzale di Trapani-Birgi riservato ai jet privati pieno di aerei.

L’unica notizia filtrata è quella della presenza di Andrea Bocelli, il tenore toscano che torna a cantare ai ricchi del mondo dopo 7 anni dal 2015, quando si esibì durante l’edizione che si svolse alla Valle dei templi. Sui nomi di altri partecipanti vige la massima riservatezza. A Palermo, qualche giorno addietro, è anche atterrato un B787-8 VVIP HL8508 che – secondo quanto scrive ItaliaVola.com – è ripartito da Roma Fiumicino per Olbia e poi è proseguito per Palermo. Si tratta di un aeromobile gestito da Korean Air e opera per conto di Samsung. «Nei prossimi giorni in Sicilia ci sarà il Google Camp. Presumibilmente la ragione del suo arrivo potrebbe essere questa», scrive ItaliaVola.com.

AUTORE. Redazione