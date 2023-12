Si chiama “L’emozione di ritornar bambini per un giorno” il calendario artistico realizzato dal fotografo Ezio Fiorenza e donato all’Associazione volontari ospedalieri e all’Unità di Oncologia dell’ospedale di Castelvetrano. La presentazione avverrà sabato 16 dicembre, ore 20, al teatro Selinus di Castelvetrano. La cerimonia, coordinata da Vito Dantoni e da Dario Veca, parla del gioco che è essenziale allo sviluppo perché contribuisce al benessere cognitivo, fisico, sociale ed emotivo dei bambini e ragazzi. Il gioco è un’attività che può essere attivata in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. All’interno di uno spazio chiuso, così come all’esterno e in spazi come un grande parco cittadino o un giardino di proprietà privata. I bambini degli anni ‘60 giocavano tutti quanti in strada, quei pochi che giocavano in casa erano in genere appartenenti alla borghesia. Oggi si è pareggiato un pò tutto e tristemente i bambini giocano soli e non più all’aperto. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune.