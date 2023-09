ASCOLTA L'ARTICOLO

Obiettivi raggiunti e, allo stesso tempo, occasione per parlare della nuova programmazione. Si è discusso di questo nell’incontro di ieri pomeriggio presso la sala Agorà del Comune di Gibellina (piazza XV Gennaio 1968), organizzato dal GAL “Valle del Belìce”. L’incontro rientra nell’ambito degli incontri programmati per informare i cittadini. E’ stato il direttore Alessandro La Grassa a illustrare cosa si è fatto in questi anni. Percorsi avventura “inclusivi”, promozione dei prodotti tipici locali, ospitalità ed escursioni in bici, tutto finalizzato a valorizzare la Valle del Belìce. In totale 28 progetti finanziati in 3 anni, per un totale di 2,9 milioni di euro, coi fondi del programma “Leader Sicilia 2014-2020 – Po Feasr”.

L’incontro di ieri è stata l’occasione anche per ufficializzare il nascente partenariato tra il GAL e la facoltà di Ingegneria dell’Università di Palermo. Si è parlato di comunità energetiche, soluzioni smart e sostenibili per i trasporti e la salute. Sono intervenuti: Salvatore Sutera, sindaco di Gibellina e presidente del GAL, Alessandro La Grassa, direttore del GAL, Eleonora Riva San Severino (docente di Ingegneria presso Unipa e delegata al rapporto con i programmi europei), Giuseppe Salvo (docente di Ingegneria dei trasporti) e Davide Collotta che ha presentato la soluzione Prycam per il monitoraggio degli impianti elettrici e per le comunità energetiche.

AUTORE. Redazione