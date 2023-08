ASCOLTA L'ARTICOLO

“Il Festival della Bellezza si dissocia in modo molto netto e si rammarica per il turpiloquio di Morgan durante lo spettacolo al Parco archeologico di Selinunte di ieri sera, che non può trovare alcuna giustificazione nel comportamento inappropriato di alcuni spettatori”. Lo hanno detto gli organizzatori del festival della bellezza all’agenzia Ansa che ha battuto la notizia, in merito a quanto successo ieri sera con Morgan al Parco archeologico di Selinunte. “La direzione ha fatto il possibile per gestire la situazione critica nel rispetto del pubblico e garantire la prosecuzione dello spettacolo”, hanno aggiunto dall’organizzazione.

Ecco il video dei concitati momenti

AUTORE. Redazione