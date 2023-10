Verdura Resort e Chirurgia Plastica Clemente insieme per una nuova e importante partnership, che promette di regalare esperienze esclusive e trattamenti estetici di altissima qualità. Il noto Resort di Sciacca ha stretto un’entusiasmante collaborazione con il Dr. Filippo Daniele Clemente, medico specialista in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica, di Castelvetrano.

Da oltre un mese gli ospiti del Verdura Resort hanno la possibilità di accedere a un ventaglio di servizi e trattamenti estetici di prima classe direttamente presso la Medi Spa della struttura. Questa collaborazione offre una gamma di opzioni che spaziano dalla consulenza estetica all’innovativa bio-rivitalizzazione per viso e cuoio capelluto, dai peel chimici ai trattamenti Hifu per il corpo e il viso, rendendo il Verdura Resort un’oasi di benessere totale.

Il Dr. Filippo Daniele Clemente, noto per la sua vasta esperienza in campo estetico che ha potuto perfezionare sia in Italia che all’estero, sarà a disposizione per consulenze personalizzate e trattamenti medici di salute e bellezza intesi come armonia del corpo, garantendo ai clienti del Verdura Resort la possibilità di accedere a servizi di altissimo livello.

Questa collaborazione rappresenta un passo significativo nell’ambito del benessere della persona, portando trattamenti estetici all’avanguardia in una cornice di lusso e relax, dove la valorizzazione della bellezza naturale è al centro dell’attenzione. Grazie alla visione innovativa del Verdura Resort e alla competenza del Dr. F.D. Clemente, i clienti avranno l’opportunità di migliorare il proprio aspetto e la loro autostima in un ambiente esclusivo.

Per coloro che cercano un rifugio di pace e benessere, una fuga dalla routine quotidiana e un’esperienza di bellezza personalizzata, la partnership tra Chirurgia Plastica Clemente e Verdura Resort rappresenta un’opportunità unica nel suo genere. Senza perdere di vista l’idea di eleganza ed equilibrio, le due realtà, in sinergia, sono pronte a condurvi in questo straordinario viaggio.

AUTORE. Redazione