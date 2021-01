Al Teatro Selinus di Castelvetrano, appuntamento questa sera alle 19.00 con il soprano Shu Wen-Jia accompagnata dal pianista Onofrio Claudio Gallina

In programma opere di Mozart, Schubert, Puccini e Arditi. Il concerto sarà disponibile in streaming (gratuitamente) al seguente link: https://www.facebook.com/arsnovapa. L’appuntamento rientra nell’ambito della rassegna di musica classica “Invito alla musica” (direzione artistica M° Onofrio Claudio Gallina) a cura dell’associazione musicale siciliana Ars Nova.

“La collaborazione con ARS Nova, prestigiosa istituzionale culturale ci darà la possibilità di ascoltare le più belle pagine di repertorio concertistico, dando nuova linfa al nostro teatro, nonostante i problemi di sicurezza sanitaria ci impediscano di frequentarlo di persona. Inoltre questo progetto musicale ritengo sia una occasione di promozione per il nostro territorio, pensare alla musica come volano per il turismo è qualcosa di straordinario, c’è tutto un potenziale di occasioni di sviluppo intorno al turismo musicale”, queste le parole del sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano nel presentare la rassegna.

L’iniziativa ha il patrocinio dell’Assessorato Regionale al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo. L’iniziativa vede il supporto della società per la gestione integrata dei rifiuti SAGER s.r.l. che opera nel Comune di Castelvetrano.