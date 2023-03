ASCOLTA L'ARTICOLO

A dire loro «un primo sassolino è stato gettato nello stagno». Si dicono soddisfatti gli organizzatori della prima assemblea di “Castelvetrano Rinasce” che, qualche giorno addietro, ha chiamato a raccolta numerosi cittadini. «La partecipazione della gente è stata significativa – spiegano – soprattutto perché i cittadini hanno accolto la proposta civica della rinascita sociale, culturale e politica di una sonnolenta e rassegnata cittadina che ha voluto dare dimostrazione di un primo segnale di vitalità». Dentro il gruppo fondatore del movimento ci sono Josè Marrone, Leonardo Titotta, Lina Stabile, Giampiero Cappellino, Giuseppe Taddeo, Ita Galfano, Piero Barresi, Nino Centonze, Lavinia Marrone. Ma ci sono anche i reduci del comitato “Orgoglio castelvetranese”, Franco Messina e Francesco Saverio Calcara. È stato proprio Messina, insieme a Giovanni Lentini e Francesca Lo Coco a organizzare l’incontro che ha avuto come tema “La Castelvetrano che vorrei”.

Su come sognano la città per il futuro gli organizzatori hanno chiamato a testimoniare giovani e professionisti col linguaggio del video: contributi pubblicati sul canale Youtube dedicato al movimento. Le testimonianze sono state rilasciate da Francesco Saverio Calcara, Giulio Galfano, Giovanni Lentini, Francesco Seidita, Franco Messina, Francesca Lo Coco. Alla “prima” di “Castelvetrano Rinasce” c’erano anche i ragazzi di “Castelvetrano giovani” e alcuni consiglieri comunali in carica.

