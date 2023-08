ASCOLTA L'ARTICOLO

Rosso è il colore del sangue e del cuore. E, non a caso, l’edizione di quest’anno di “Red Head Sicily” ha trovato partner l’associazione “Batticuore…batti onlus Ets” che sabato 2 settembre porterà davanti l’ingresso del Monnalisa beach sul lungomare est di Tre Fontane il camper per gli screening cardiologici gratuiti. In occasione del festival delle persone coi capelli rossi, giunto alla sua 5a edizione e sostenuto anche dall’Assemblea Regionale Siciliana, all’interno del camper sarà possibile sottoporsi a uno screening gratuito cardiologico. L’acquisto del camper sanitario è stato possibile grazie alla donazione di UniCredit. Sulla spiaggia del Monnalisa, invece, già dalle 11 si svolgerà il festival, col saluto di benvenuto del sindaco Giuseppe Castiglione, del vice presidente della Pro Loco “Costa di Cusa” Mauro Cudia, del testimonial Fabrizio Bracconeri e coi giochi senza frontiere che si protrarranno sino alle ore 18. Sulla spiaggia il team di “Radio Azimut Network” che trasmetteranno in diretta l’evento.

