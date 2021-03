Il “Grande Cretto” di Gibellina, la più grande opera di Land Art al mondo realizzata da Alberto Burri, viene raccontata in maniera originale e creativa attraverso un libro di narrativa per ragazzi che vede protagonista il famoso topo giornalista Geronimo Stilton.

Il libro dal titolo “MILLE MERAVIGLIE- Viaggio alla scoperta dell’Italia”, edito da Edizioni Piemme, racconta di alcuni tra i più importanti siti artistici italiani, al fine di divulgare a livello internazionale la storia e la cultura italiana.

“MILLE MERAVIGLIE” svela le meraviglie dell’Italia ai ragazzi e ai bambini di tutto il mondo, infatti il libro è distribuito nella rete culturale internazionale della Farnesina, ovvero in 128 Ambasciate, 81 Consolati e 82 Istituti Italiani di Cultura all’estero.

“Il libro “Mille meraviglie” è un importante strumento di divulgazione e promozione culturale del ricco patrimonio di arte contemporanea che possiede Gibellina, afferma il Sindaco Salvatore Sutera, per questa ragione ringrazio il Ministero degli Affari Esteri per questa originale iniziativa culturale”.

A commentare l’importante progetto editoriale è anche l’Assessore alla Cultura Tanino Bonifacio il quale sottolinea che “Gibellina ormai è posta al centro delle strategie di promozione della cultura artistica nazionale e a breve acquisirà ancora più centralità con l’apertura del “Museo d’arte Contemporanea Ludovico Corrao”.