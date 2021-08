ASCOLTA L'ARTICOLO

L’amministrazione comunale di Castelvetrano e la Pro Loco Selinunte comunicano che, a causa del peggioramento dei dati sui ricoveri per Covid nel nostro territorio, e viste le ultime disposizione della Presidenza della Regione Siciliana, gli eventi relativi alla festa della sardina in calendario dal 28 al 31 Agosto nella Frazione di Marinella di Selinunte che prevedevano un convegno presso L’hotel Admeto, la sagra della sardina in piazza Scalo di Bruca, una esibizioni di tre bande musicali per le vie della Frazione e una performance della Street band, vengono rinviati a data da destinarsi e comunque in attesa degli sviluppi della pandemia e di nuove disposizioni in merito. Con grande senso di responsabilità è maturata questa decisione ritenendo che in un momento così emergenziale la salvaguardia della salute dei cittadini sia prioritaria. Con un prossimo comunicato stampa verrà comunicato il nuovo calendario delle manifestazioni.