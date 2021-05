La Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del MIUR ha comunicato alla Dirigente che l’Istituto “Ruggero Settimo” di Castelvetrano è risultato vincitore del Concorso nazionale “#Convenzione30: a te la parola”, indetto dal Ministero dell’Istruzione e dal Comitato Italiano per l’UNICEF dell’Infanzia e dell’Adolescenza, sezione scuola primaria con il brano inedito del Coro di Istituto (DoReMì) dal titolo “Io guardo te, tu guardi me”. La Cerimonia di premiazione, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, si svolgerà in streaming il giorno 27 maggio 2021 alle ore 11, giornata nella quale si celebra il XXX Anniversario della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.