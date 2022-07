ASCOLTA L'ARTICOLO

Dopo quasi 2 anni da quando la Commissione consiliare lo ha redatto, il consiglio comunale di Castelvetrano ha approvato all’unanimità, ieri sera, il regolamento che disciplina le entrate comunali. Il documento era stato preparato nel dicembre 2020 e poi è stato trasmesso all’Amministrazione che poteva apportare eventuali modifiche prima che il testo arrivasse per l’approvazione finale in aula. «È passato troppo tempo, evidentemente non è stato seguito con l’interesse giusto», ha commentato il Presidente della Commissione Giuseppe Curiale. Il nuovo regolamento che ha avuto l’ok del consiglio comunale sostituisce, di fatto, due regolamenti che risalivano al 1999. Il nuovo, invece, è stato adeguato a tutte le normative in vigore.

AUTORE. Redazione