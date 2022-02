ASCOLTA L'ARTICOLO

Con 14 voti favorevoli (maggioranza M5S, Francesco Casablanca e Giuseppa Coppola) e 9 contrari è stato approvato oggi pomeriggio in consiglio comunale il Dup, Documento Unico di Programmazione. Qualche settimana fa il documento era stato bocciato e in Comune era arrivato il commissario ad acta Carmelo Messina. Il massimo consesso civico dovrà passare ora alla discussione del bilancio.

Qualche ora addietro un richiamo a «tutte le responsabilità per l’approvazione del Documento unico di programmazione e non solo» lo aveva fatto Fratelli d’Italia che in consiglio comunale è rappresentato da Angelina Abrignani. Secondo quanto afferma il consigliere «sindaco e maggioranza non perdono occasione per manipolare la realtà». La Abrignani aveva detto che «eventuali assenze di alcuni consiglieri di maggioranza, proprio per l’odierna seduta consiliare, potrebbero celare una malsana strategia che rischierebbe di mortificare il dibattito democratico, facendo correre il rischio di un commissariamento di tutto il consiglio Comunale». Ma così non è stato e il Dup è stato approvato.

