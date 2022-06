ASCOLTA L'ARTICOLO

Il Comune di Castelvetrano vuole affidare la gestione dello stadio comunale “Paolo Marino” per cinque anni. Il bando è stato pubblicato oggi sul sito del Comune e le proposte dovranno pervenire presso l’ente entro il 1° luglio. Al fine di quantificare il canone annuo di locazione, il Comune ha fatto redigere una relazione tecnica sullo stato dei luoghi (campo di gioco, tribune per spettatori, biglietteria, spogliatoi, servizi igienici e 2 piani della palazzina con i vari locali) ed è stata stabilita la somma di €. 56.796,00 per ogni anno di gestione. Per rendere più “appetibile” la gestione il Comune ha però dimezzato il canone annuale a 28.400 euro, dal quale si parte come base per migliori offerte. Al bando possono partecipare società o associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività sportive compatibili con la struttura che ora il Comune ha posto a bando. Il bando chiarisce che «tutte le spese relative e conseguenti al contratto saranno a carico del concessionario». E a carico di chi gestirà la struttura ci sono anche gli allacci e i consumi idrici, elettrici, di gas e telefono.

AUTORE. Redazione