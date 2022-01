Il sindaco Enzo Alfano e la sua Giunta cercano un portavoce ma a titolo gratuito, con il solo diritto al rimborso spese. Il bando per la selezione pubblica reso noto nella sezione “Avvisi” del sito istituzionale è balzato agli occhi dell’Assostampa Trapani (il sindacato dei giornalisti) che oggi è intervenuta sulla questione. «Pensavamo di averle viste tutte nel settore dell’informazione da parte delle Amministrazioni pubbliche di questa provincia – ha commentato Vito Orlando, Segretario provinciale di Trapani di Assostampa – ma al peggio non c’è fine. Un insieme di errori giuridico-amministrativi, per non parlare del versante etico, chiedendo a un lavoratore di prestare la propria opera intellettuale senza compenso, come non accade nemmeno nel caporalato».