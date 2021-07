Il Comune di Castelvetrano cerca professionisti in pensione di buona volontà disposti a lavorare gratis per l’ente. L’avviso è a firma del Segretario comunale Gabriele Pecoraro e suona come un appello per la ricerca di personale da mettere a supporto degli Uffici tecnici, a sua volta, con pochi dipendenti. Secondo quanto c’è scritto nell’avviso le attività che i professionisti dovrebbero svolgere a titolo gratuito «contribuirebbe a migliorare, in termini di efficienza ed efficacia, lo svolgimento dell’attività nell’ambito dei servizi tecnici». L’incarico, a titolo gratuito, avrà la durata di un anno. A chi si renderà disponibile verrà riconosciuto solamente il rimborso spese. Le domande si potranno presentare entro il 20 luglio al Comune.