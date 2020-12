Come procede la battaglia del Comitato “Orgoglio Castelvetranese” per il no al declassamento dell’ospedale “Vittorio Emanuele II”? Seppur in questi giorni di festività il gazebo allestito davanti il nosocomio è rimasto chiuso, il Comitato non è rimasto fermo. Ed è notizia di oggi che il vice Presidente Franco Messina ha inviato una raccomandata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per informarlo della battaglia che si sta conducendo a difesa dell’ospedale.