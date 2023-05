ASCOLTA L'ARTICOLO

Il Comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana avrà una nuova sede. Uffici e magazzino deposito verranno trasferiti presso gli ex locali dell’azienda “Agroverde srl”, confiscata alla mafia e trasferita al patrimonio indisponibile del Comune. Il bene è stato confiscato anni addietro all’imprenditore Girolamo Calogero Murania, coinvolto nell’operazione “Mandamento”. Tramite la “Agro verde srl” e la “Geo expert srl” Murania gestiva due oleifici a Castelvetrano. I locali si trovano in viale Autonomia Siciliana e sono stati messi a bando dal Comune. Il Comitato Cri ha partecipato (insieme a un’altra associazione) e si è aggiudicato l’affidamento per 15 anni presentando un progetto di legalità da svolgere sul territorio di Castelvetrano. Dal 2017 e sino a oggi il Comitato Cri è stato ospitato all’interno di un altro bene confiscato, un ex caseificio sempre in via Autonomia Siciliana, nella zona commerciale.

AUTORE. Redazione