E’ andata in onda ieri pomeriggio, su RAI UNO, l’intervista realizzata al Comandante Alfa durante il programma “La vita in diretta”. L’uomo che dietro a una maschera di tessuto nero ha vigilato sulla sicurezza del nostro Paese, per oltre 40 anni, ha raccontato la sua vita nei corpi speciali alla conduttrice Andrea Delogu.

Non ha perso l’occasione per raccontare anche della sua città natia, Castelvetrano. Una città alla quale è ancora fortemente legato e lo ha dimostrato anche con una importante donazione, avvenuta nel 2018, in favore del reparto pediatrico dell’Ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Ecco il VIDEO.