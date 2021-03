Nella qualità di esperto di servizi di sicurezza è stato coinvolto anche il Comandante Alfa per la realizzazione di un nuovo servizio del programma “Le Iene” sul caso di Silvia Romano, la cooperante italiana sequestrata in Africa e liberata dopo circa 18 mesi. Il servizio di Matteo Viviani e Riccardo Spagnoli è andato in onda durante la puntata di questa sera su Italia Uno. Il Comandante Alfa non ha mai nascosto le sue origini di Castelvetrano. Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, è stato uno dei primi elementi scelti nel 1977 per fondare il GIS (Gruppo di Intervento Speciale) dell’Arma dei Carabinieri. Oggi è considerato il carabiniere più decorato d’Italia e sicuramente uno dei maggiori esperti in termini di sicurezza. Alla fine del servizio del noto programma un annuncio a chiunque abbia elementi per fare chiarezza su questa storia. Clicca qui per rivedere il servizio