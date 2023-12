Da un lato l’annunciato ridimensionamento scolastico che farà scomparire il 2° Circolo didattico “Giuseppe Di Matteo”, dall’altro l’assicurazione da parte dell’assessore regionale alla pubblica istruzione Mimmo Turano che il nome del piccolo Di Matteo non verrà cancellato. Nel mezzo ci sono i bambini e le loro famiglie. Queste ultime, così come il personale docente, hanno storto il muso alla notizia che il 2° Circolo verrà smembrato. E così i genitori hanno raccolto 663 firme inviate al Presidente della Regione Renato Schifani per spiegare le loro preoccupazioni in merito alle sorti della scuola.