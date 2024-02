Il Pd – è fatto noto oramai – a Campobello di Mazara non è più in maggioranza. Dopo la presa di posizione dei segretari regionale e provinciale del partito sull’Amministrazione comunale, il Pd si è messo in una posizione critica nei confronti del sindaco Giuseppe Castiglione. E, in occasione della prima edizione del “Cioccofest” per i prossimi 8,9 e 10 marzo, il Pd ha diramato una nota nella quale si chiede «cosa hanno in comune il “Ciocco fest” e un grave deficit finanziario: Campobello di Mazara». Il segretario locale del partito Baldo Stallone si chiede: «In un momento storico in cui i servizi essenziali per i cittadini parrebbero essere a rischio, l’utilizzo di risorse per eventi non strettamente necessari risulta a dir poco discutibile». Il Pd si chiede «quali siano le reali priorità di spesa di un’Amministrazione comunale fin qui caratterizzata dalla totale assenza di programmazione finanziaria se è vero, com’è vero, che la Corte dei Conti, a più riprese, ha sollevato eccezioni e mosso rilievi sulla conduzione finanziaria dell’ente». L’attacco all’Amministrazione l’ha mosso anche il movimento “Campobello Animalista Stellata Ambientalista” con un video del consigliere comunale Tommaso Di Maria.

La replica del sindaco Giuseppe Castiglione non s’è fatta attendere: «Si tratta di puerili e vacue polemiche sollevate dall’opposizione politica», ha scritto il sindaco sul suo profilo Facebook. «Il bilancio comunale non sarà minimamente intaccato e non sarà speso un solo centesimo dalle casse comunali». Il Comune dall’Assessorato regionale al turismo ha ricevuto, lo scorso anno, un contributo di 83 mila euro. «solo ed esclusivamente al fine di favorire lo sviluppo economico, turistico e culturale». Per il sindaco «appare evidente che tali risorse non potevano essere destinate ad altra finalità». Il primo cittadino chiarisce: «Il “Cioccofest”, manifestazione itinerante, che negli anni passati ha già riscosso tanto successo in altri comuni vicini, come Alcamo, Castelvetrano e Partanna, ma anche in tutta Italia, può rappresentare per il nostro Comune un’altra occasione di incontro, di convivialità, con ricadute economiche positive per tutte le attività campobellesi, che saranno nuovamente coinvolte nell’organizzazione dell’evento».

AUTORE. Redazione