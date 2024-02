Abbracciare la missione della difesa della vita umana è lo scopo per cui nel lontano 2000 è nato a Ca­stelvetrano il Centro di aiuto alla vita (CAV). L’attività del Cen­tro è quella di accompagnare quelle donne che, per diversi motivi, sono tentate di interrompere una gravi­danza indesiderata o inaspettata. Le semplici parole di noi volontari del Centro spesso riescono a scoraggiare l’idea dell’aborto, a dare supporto psicologico; tante volte situazioni di difficoltà economica mettono in crisi donne che hanno paura di non riu­scire a sostenere la crescita di una creatura. Con il “Progetto Gemma”, grazie alla generosità di tanti che do­nano per la causa, riusciamo a pro­porre a queste donne anche un sostegno economico, un vero e pro­prio supporto alle spese necessarie per i primi anni di vita del bambino. Sono tantissimi i bimbi nati grazie a questi sostegni e questo ci inorgogli­sce, ci dona una gioia infinita vedere venire al mondo creature che altri­menti non avrebbe mai conosciuto la vita.

Il Centro d’aiuto alla vita di Ca­stelvetrano nasce per non fare sen­tire sole quelle donne che sono in forte difficoltà, che stanno attraver­sando una crisi importante e tutto questo è reso possibile dalle dona­zioni del Vescovo e dei concittadini che da più di vent’anni credono nel nostro Centro, sposano la nostra causa e rispettano il tanto tempo e la dedizione spesi dai volontari che si prodigano perché le risorse recupe­rate vengano impiegate nel migliore dei modi. Forse il Centro è come una piccola foresta nella nostra città, un luogo che non fa rumore ma che pro­fuma di vita, dove quelli che arrivano a chiedere aiuto si sentono accolti e ascoltati.

(ha collaborato Anna Titone)

AUTORE. Redazione