Sabato 9 settembre, ore 18,30, presso la chiesa madre “Maria Assunta” di Castelvetrano, il seminarista Daniele La Porta, originario di Castelvetrano, verrà ordinato diacono per l’imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione del Vescovo monsignor Angelo Giurdanella. Venerdì 8 settembre, alle ore 20,30, in preparazione all’ordinazione, presso la parrocchia San Francesco di Paola di Castelvetrano, si terrà la veglia di preghiera. «Sono passai quattro anni da quando, dinanzi al Vescovo e alla Chiesa diocesana, pronunciai il mio “eccomi”. Una parola ricca di significato, una parola che ripeto nel cuore ogni giorno, una parola che significa dono totale della mia vita al Signore», dice Daniele La Porta.

Laureato in Scienze biologiche presso l’Università de L’Aquila, La Porta ha studiato dapprima presso il Liceo di Castelvetrano. «Da piccolo partecipavo alle varie attività che la parrocchia proponeva: catechismo, gruppo ministranti e gruppo giovani e sin da allora nutrivo un’attrazione per le cose sacre, racconta nella sua testimonianza al nostro giornale diocesano. Iniziai così ad approfondire la mia conoscenza su Dio e notavo che aumentava sempre di più il desiderio di sapere. Man mano che studiavo le cellule e i loro processi biologici cresceva in me la meraviglia e lo stupore – racconta – così continuai la mia direzione spirituale sia con il mio parroco di origine che con quello del paese in cui abitavo per motivi di studio».

AUTORE. Redazione