Un giovane atleta di Castelvetrano, Marco Pizzitola approda al Palermo Calcio con cui disputerà il campionato Nazionale Under 15 riservato alle società di seria A e B. Marco 14 anni, è un centrocampista centrale che ha dimostrato negli ultimi anni grandi doti tecniche. Lo scorso anno ha disputato il campionato Under 15 regionale con il Castelvetrano Selinunte, segnando 8 gol nonostante fosse tra i più piccoli calciatori del torneo. Grande soddisfazione per la Scuola Calcio Elite Castelvetrano Selinunte, società in cui Marco Pizzitola è cresciuto. “Da tutti noi un grande augurio a Marco per un futuro pieno di soddisfazioni” questo il messaggio unanime degli allenatori della scuola calcio.

AUTORE. Redazione