Alla moglie del sindaco Enzo Alfano è arrivata la solidarietà del Meetup M5S. La signora Vincenza Ippolito (questo il nome della consorte del primo cittadino) è delegata dell’associazione “Cotulevi” per lo sportello antiviolenza aperto in un immobile comunale dato in comodato al sodalizio. Il movimento “Obiettivo città” ha sollevato il “caso politico” presentando un’interrogazione consiliare con la quale chiede chiarimenti. «L’etica e la morale sono due pilastri dell’azione amministrativa della giunta comunale e del gruppo del M5S – hanno scritto gli aderenti al Meetup – possiamo dibattere sulle idee ma sui nostri principi non permettiamo a nessuno di metterli in dubbio».