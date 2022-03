Quanto detto dal sindaco ha solleticato un intervento di replica di Giusy Agueli, presidente della “Palma Vitae” che, quando con l’Amministrazione guidata da Alfano non si raggiunse un accordo, andò via aprendo uno sportello a Partanna. In quell’occasione si capì subito che non si erano lasciati in ottimi rapporti, ma tutto si chiuse senza polemiche. Ora l’intervento di Alfano in consiglio ha costretto la Agueli a una replica: «Dal 2014 a oggi abbiamo promosso, organizzato e portato avanti numerose attività culturali ed eventi, a beneficio di tutta la cittadinanza e in tutto il territorio siciliano – spiega la presidente – abbiamo attivato negli anni percorsi laboratoriali di empowerment femminile, da non confondersi con attività di altro genere, in quanto volti esclusivamente a promuovere il valore e il talento delle donne che si sono avvicinate allo sportello d’ascolto, con la collaborazione di volontarie, supportandole in termini di consapevolezza e autostima, contribuendo, anche attraverso la realizzazione di prodotti sociali, a veicolare l’importante messaggio del contrasto alla violenza di genere».