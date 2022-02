ASCOLTA L'ARTICOLO

I lavori a rilento al porto di Marinella di Selinunte diventano un “caso” che approda all’Assemblea Regionale Siciliana. A presentare un’interrogazione al Presidente della Regione Nello Musumeci e all’Assessore alle infrastrutture Marco Falcone sono stati i deputati del M5S che hanno chiesto chiarimenti sul perché i lavori non sono stati ancora completati. Dal 2020, dopo l’aggiudicazione della gara d’appalto, sono in corso i lavori di potenziamento della struttura portuale di Marinella di Selinunte: cioè si dovevano dragare i fondali e consolidare le opere strutturali esistenti, così come adeguare i pontili.

A realizzare i lavori è la “Cedit srl” di Agrigento che avrebbe dovuto concludere il cantiere entro giugno 2021. Così non è stato e, altresì, la posidonia si è accumulata in grandi quantità all’interno del porto che, di fatto, hanno inibito la navigazione delle imbarcazioni da pesca. Ora i deputati pentastellati vogliono vederci chiaro. Da qui l’interrogazione alla quale hanno chiesto una risposta scritta.

AUTORE. Redazione