Dopo l’interrogazione per i campi da tennis di via Piersanti Mattarella, l’opposizione torna a chiedere chiarimenti al sindaco Enzo Alfano stavolta per il mancato svolgimento del carnevale di quest’anno a Castelvetrano. I consiglieri Salvatore Stuppia, Enza Viola e Calogero Martire hanno presentato un’interrogazione al primo cittadino per conoscere le ragioni che hanno impedito lo svolgimento del carnevale pubblico presso il sistema delle piazze a Castelvetrano. C’è stato un manifesto che annunciava l’evento, il palco è stato montato ma nessun carro e nessuna maschera ha sfilato per la piazza. Perché? Ecco la domanda che pongono i tre consiglieri al sindaco Alfano. Ma chiedono pure il perché il palco non è stato omologato e vogliono sapere pure se all’ente organizzatore del carnevale sono stati concessi contributi diversi da quelli in denaro. A promuovere l’evento è stata l’associazione “La Perla imperiale”, col patrocinio del Comune e della Pro Loco Castelvetrano-Triscina.

AUTORE. Redazione