Tutta la città di Castelvetrano un tempo partecipava ai festeggiamenti di Carnevale, una ricorrenza che coinvolgeva grandi e piccini. Erano tempi in cui ci si divertiva, travolti da una particolare euforia. Si aspettava con ansia nei Circoli e nelle strade il passaggio dei carri allegorici e dei gruppi in maschera. Una tradizione che si è persa negli anni e che desideriamo rivivere con alcune immagini di ricordi che difficilmente cancelleremo dai nostri cuori.

CastelvetranoSelinunte.it, grazie alla collaborazione dello storico Vincenzo Napoli, propone in esclusiva questo video realizzato nel 1994 che ritrae i momenti più suggestivi dei festeggiamenti di Carnevale per le vie di Castelvetrano fino alla tradizionale “abbruciatina di li nanni”. Un pezzo di storia riproposto per non dimenticare.