Maschere e coriandoli, musiche e balli. Così gli alunni dell’istituto comprensivo “Luigi Capuana” di Santa Ninfa, Salaparuta e Poggioreale hanno festeggiato il carnevale. A Santa Ninfa il filo conduttore dei gruppi mascherati è stata la tecnologia nella vita di tutti i giorni, a partire dai più piccoli, così da sottolineare l’enorme importanza che oggi riveste la tecnologia anche nella vita scolastica e la responsabilità della scuola. A Salaparuta e Poggioreale il filo conduttore è stata la fiaba da sempre vicina ad adulti e bambini. Le fiabe sono state scelte per il loro alto valore educativo e per i messaggi di ordine morale. «Oggi, più che mai, è necessario rimanere connessi alla vita e non rimanere impigliati nella rete – ha detto il dirigente scolastico Maria Letizia Gentile – bisogna preoccuparsi di essere felici nella vita reale e non solo in quella virtuale dei social media». Alla sfilata a Santa Ninfa ha preso parte, tra gli altri, il sindaco Carlo Ferreri.