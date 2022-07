ASCOLTA L'ARTICOLO

L’istituto comprensivo Capuana Pardo, al termine di quest’anno scolastico, saluta per quiescenza 4 docenti. Sono andate in pensione le insegnanti Accardo Domenica (scuola dell’infanzia), Alia Antonina Maria (scuola primaria), Saravallo Francesca e Scimonelli Matilde (scuola secondaria). Dopo anni di onorato servizio, dedizione al lavoro e grande rispetto per ciò che di più prezioso ha la scuola, gli alunni , tutte hanno festeggiato insieme a colleghi, amici e parenti questo momento ed hanno speso commosse parole di saluto verso chi ha rappresentato per loro una seconda famiglia.

La Dirigente scolastica Prof. Anna Vania Stallone ha dedicato loro parole di affetto sottolineando quanto senso del dovere, amore per il lavoro, disponibilità e generosità abbiano profuso nel corso di questi anni e di come adesso potranno guardare al futuro con maggiore serenità, dedicarsi a se stesse, alla loro famiglia e a tutto ciò che di bello vorranno fare ancora e a lungo. A tutte loro i nostri auguri perché la pensione non sia un traguardo ma un’occasione.

IC Capuana Pardo addetto stampa Tiziana Seidita

