Il caldo afoso dalle temperature che supereranno i 40 gradi in molte città non darà tregua per tutta la settimana che è appena iniziata. L’anticiclone africano Caronte continua a tenere in ostaggio l’Italia e le previsioni danno punte record di temperatura che, proprio nelle aree interne della Sicilia e della Sardegna supereranno la soglia dei 40° gradi. Nella seconda parte della settimana Caronte tornerà però più forte che mai. Ma quando finirà questa ondata eccezionale di caldo? Secondo MeteoGiuliacci.it «nuovi aggiornamenti sulla data della possibile fine dell’ondata di caldo inteso in effetti arrivano dalle ultime proiezioni dei nostri modelli previsionali, che descrivono anche le modalità con cui la calura soffocante verrà spazzata via dall’Italia».

Quando, dunque, verrà messa la parola fine a questo caldo afoso? «In base alle proiezioni odierne l’aria fresca atlantica comincerà a infiltrarsi sulla nostra Penisola tra martedì 5 e mercoledì 6 luglio, favorendo una prima sensibile attenuazione nelle regioni settentrionali. nei giorni successivi le correnti atlantiche dovrebbero propagarsi, gradualmente, anche al resto del Paese riuscendo così, entro la fine della settimana, a mettere fine all’ondata di caldo intenso in tutta Italia», spiegano sul sito sito MeteoGiuliacci.it. Dunque il gran caldo dovrebbe finalmente terminare il modo graduale tra il 6 e il 10 di luglio.