Selinunte e la Nocellara del Belice sono protagonisti di un video molto suggestivo con il quale Starbucks lancia una nuova linea di prodotti. Il progetto si chiama “Oleata” e si tratta di un caffè di qualità arabica emulsionato con un cucchiaio di olio extravergine d’oliva di alta qualità spremuto a freddo. La linea è stata presentata in anteprima presso la Starbucks Reserve Roastery di Milano.

Tutto parte da un viaggio in Sicilia di Howard Schultz, amministratore delegato della catena di caffetterie americana con oltre 28 mila punti vendita in tutto. Nel video di presentazione del progetto, durante il racconto Schultz, passano le immagini di Marinella di Selinunte e degli uliveti dove l’imprenditore Tommaso Asaro produce l’olio “Partanna” usato per la nuova linea di prodotti.

Sono quattro le tipologie della nuova linea negli Starbucks d’Italia: Oleato Caffè Latte, Oleato Iced Cortado (un espresso Starbucks Reserve, con sciroppo Demerara, bitter all’arancia e bevanda all’avena emulsionata con olio extravergine d’oliva, servito con ghiaccio e decorato con peel d’arancia), Oleato Golden Foam Cold Brew (addolcito con sciroppo di vaniglia e guarnito da una schiuma fredda emulsionata con olio extravergine d’oliva), Oleato Deconstructed (abbina olio d’oliva e una spruzzata di limone e Oleato Golden Foam Espresso Martini con vodka e sciroppo di bacche di vaniglia con Golden Foam al fior di latte emulsionata con olio extra vergine di oliva).

“L’emulsione è davvero la chiave della ricettazione. L’emulsione di caffè Starbucks con olio d’oliva crea un risultato ricco e vellutato, con sapori rotondi grazie all’olio d’oliva che ben si fondono con le morbide note di cioccolato del caffè”. Queste le parole di Amy Dilger, Principal Beverage Developer Starbucks, durante la presentazione della nuova linea.

AUTORE. Redazione