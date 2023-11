Le università private rappresentano un settore in crescita nel panorama educativo. Con un’offerta di corsi e programmi accademici diversificati, queste istituzioni offrono opportunità di apprendimento a coloro che desiderano perseguire una formazione di alto livello con professionisti qualificati nel settore. In genere il business delle università private si basa sulla capacità di fornire un’educazione di qualità superiore, spesso con focus su specifici settori o discipline. Grazie alla loro flessibilità e alla possibilità di offrire corsi online o in modalità mista, queste istituzioni sono in grado di attrarre studenti provenienti da tutto il mondo.

Il settore delle università private è sempre più analogo a quello di una qualsiasi azienda privata. Per questo, anche sul modello delle università americane, sempre più università europee stanno adottando nuove strategie per fidelizzare gli studenti, esattamente come se fossero dei clienti. Una di queste strategie coinvolge l’utilizzo di gadget e regali promozionali durante eventi particolari -tipo gli open day- come strumento per creare un legame più forte tra gli studenti e l’istituzione. Infatti, le università private hanno compreso l’importanza di instaurare una relazione duratura con i propri studenti, al fine di garantire il successo accademico e la fedeltà all’istituzione.

L’introduzione di gadget come t-shirt, penne e matite, agende e agendine personalizzate, zainetti e felpe con il logo dell’università, è diventata una pratica comune per creare un senso di appartenenza e orgoglio tra gli studenti. Queste iniziative non solo offrono ai giovani uno stimolo aggiuntivo a frequentare le lezioni e partecipare alle attività extracurriculari, ma contribuiscono anche a promuovere l’università attraverso il passaparola positivo degli stessi studenti. Questa strategia si basa sulla consapevolezza che offrire un valore aggiunto oltre all’educazione stessa può fare la differenza nella scelta degli studenti nel continuare i loro studi presso una specifica istituzione privata.

AUTORE. Claudia Bianco