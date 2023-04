ASCOLTA L'ARTICOLO

Il brano “Earth” della giovane pianista castelvetranese Martina Pagliarello è stato utilizzato come base per alcuni servizi della trasmissione tv “La vita in diretta” su Raiuno. Il brano fa parte dell’album “Mirage”. La Pagliarello, figlia della cantautrice Francesca Impallari, ha firmato un contratto con l’etichetta discografica tedesca “Thunder Music Group”, che ha già prodotto proprio “Mirage” contenente 5 brani inediti e già scaricabile su diverse piattaforme digitali. Ad accompagnare nel suo percorso artistico Martina Pagliarello è il compositore musicale Gaspare Federico. Attualmente la giovane pianista frequenta il Conservatorio di musica “Alessandro Scarlatti” di Palermo e si divide tra studio, composizioni musicali e concerti.

AUTORE. Redazione