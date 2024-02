Lo stand alla fine è rimasto vuoto. A campeggiare sull’allestimento di “The best of western Sicily” c’è solo una foto del tempio E di Selinunte scattata a primavera. Ma al banchetto del Comune non c’è nessuno: l’ente non ha partecipato perché per impegnare la somma sarebbe stato necessario approvare il bilancio. Passaggio che non è avvenuto e, intanto la “Feedback” è andata avanti con la comunicazione e l’allestimento, in attesa che il Comune avrebbe definito l’incarico. Ma questo non è avvenuto perchè si confidava che dopo l’approvazione del bilancio si poteva fare l’iter burocratico. Non è stato possibile farlo.

Intanto alcuni dipendenti comunali che avrebbe dovuto fare front-office al banchetto allestito pare avrebbero già fatto i biglietti aerei ma, alla fine, sono rimasti a casa, biglietti persi. E lo stand è rimasto vuoto. E anche lo spazio talk di domani dedicato al Comune di Castelvetrano rimarrà senza ospiti. Forse verrà annullato.

