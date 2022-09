ASCOLTA L'ARTICOLO

Un bacio davvero originale, quello dato alla mamma. Così l’attore Giancarlo Commare si è presentato sul red carpet della 79a Mostra internazionale d’arte cinematografica al Lido di Venezia dove è arrivato per la presentazione del film “La bambola di pezza” di Nicola Conversa che lo vede protagonista insieme a Maria Sole Pollio, Tommaso Cassissa, Ludovica Coscione e Claudia Gerini. Commare, originario di Castelvetrano, ha spiazzato tutti i fotografi: vestito di bianco e nero e con un elegante kimono a completo, tutto fantasia, tenendo per mano Margherita Sciortino, la sua mamma che da tempo si è trasferita a Roma insieme a lui e la sorella Eliana. Davanti i teleobiettivi dei fotografi Giancarlo ha baciato sulle labbra la mamma, prima di fare ingresso alla Mostra di Venezia, dove ad attenderli c’erano migliaia di fan. Per Margherita Sciortino è stata la prima volta a Venezia, così come ha postato sui social il figlio Giancarlo.

