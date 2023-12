Iniziare il nuovo anno con azioni che tutelino il nostro pianeta, è un primo passo verso una lodevole iniziativa, un nuovo evento Plastic free per la sensibilizzazione e il rispetto verso la nostra terra. Il 7 Gennaio i volontari plastic free puliranno il piazzale retrostante la scuola Lombardo Radice vittima degli incivili che lanciano le bottiglie dalle scalinate. Nella nostra bellissima città verrà fatto un clean up per sensibilizzare tutti i cittadini castelvetranesi. Saranno presenti anche diverse associazioni e club service, immancabile il supporto della Sager srl che fornirà i sacchi per la raccolta.

Chiunque potrà partecipare, anche i bambini, l’importante è portare una scopa e una paletta! Vi aspettiamo alle 9:00 presso largo d’Ungheria, accanto il cancello della scuola Lombardo Radice.

AUTORE. Comunicato Stampa