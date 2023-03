ASCOLTA L'ARTICOLO

La Sezione A.I.A.S. di Castelvetrano, Ente attuatore del Progetto “Ci sono anch’io”, comunica che i colloqui di selezione dei candidati che hanno aderito a questo Progetto saranno realizzati nella giornata del 7 APRILE 2023. Le selezioni saranno realizzate in modalità on-line su piattaforma telematica ZOOM nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, con comunicazione ai partecipanti degli orari, del link e delle modalità di accesso almeno 5 giorni prima del giorno fissato per il colloquio. La pubblicazione del calendario, come previsto dal bando, ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge e il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti, senza giustificato motivo, è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.

La presenza del candidato al colloquio on line verrà verificata attraverso l’esibizione di valido documento d’identità e verrà registrata a sistema. Il candidato dovrà accedere alla piattaforma con proprio Nome e Cognome. Se un candidato non avesse la possibilità di svolgere il colloquio on line, su richiesta motivata dell’interessato, da effettuarsi su mail: serviziocivile@coresiaias.it, da inoltrare entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso dei colloqui di selezione, l’Ente, si adopererà pe individuare soluzioni alternative per consentire lo svolgimento della prova.

Nella scheda sintetica del Progetto “Ci sono anch’IO” (www.aiascastelvetrano.it) sono riportati i criteri di selezione e le tematiche oggetto del colloquio.

Per maggiori informazioni gli interessati potranno rivolgersi da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 a:

COMITATO REGIONALE DELLA SICILIA PER LE SEZIONI A.I.A.S – Ufficio Servizio Civile Tel. +39 3456901677 E-mail: serviziocivile@coresiaias.it

Troverai ulteriori informazioni nella sezione dedicata “Servizio Civile Universale” del sito www.aiascastelvetrano.it oppure collegandoti al sito www.politichegiovanili.gov.it

