ASCOLTA L'ARTICOLO

Il prefetto Francesco Messina, direttore centrale anticrimine della polizia di Stato, sarà martedì 25 aprile a Castelvetrano in occasione dello svelamento della ‘Quarto Savona Quindici’, i resti dell’auto di scorta del giudice Giovanni Falcone. L’iniziativa a Castelvetrano, città natale del boss Matteo Messina Denaro, è organizzata dall’imprenditrice antiracket Elena Ferraro, Giacomo Bonagiuso e dal sindaco Enzo Alfano. “Quella di Castelvetrano è la prima tappa di ‘Memoria nostra’ – spiega l’imprenditrice Elena Ferraro – un progetto di legalità che prende le mosse da un sentimento di ringraziamento alle forze dell’ordine ed alla magistratura per avere raggiunto lo storico risultato della cattura del boss”.

Al momento celebrativo (ore 11) al sistema delle piazze, sarà presente, tra gli altri, anche Tina Montinaro, vedova dell’agente ucciso nella strage di Capaci e il giornalista Felice Cavallaro. “La presenza nel cuore di Castelvetrano di un simbolo come l’auto della strage di Capaci è una straordinaria occasione di acquisizione della consapevolezza della ferocia di Cosa Nostra. Rendersi conto del male fatto è decisivo per una comunità per anni contaminata dalla presenza mafiosa a tutti i livelli della vita sociale. Questa terra ha grande bisogno di acquisire consapevolezza e non a caso abbiamo coinvolto le scuole”, ha detto il sindaco Enzo Alfano.

AUTORE. Redazione